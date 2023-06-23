 تركيا تدين تدنيس مستوطنين إسرائيليين القرآن بمسجد في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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تركيا تدين تدنيس مستوطنين إسرائيليين القرآن بمسجد في الضفة الغربية

أنقرة ( دب ا)
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 1:15 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 1:15 م

أدانت وزارة الخارجية التركية اقتحام مستوطنين إسرائيليين مسجد في قرية عوريف جنوب نابلس في الضفة الغربية، وتدنيسهم للقرآن الكريم.

وقالت الوزارة في بيان: "ندين بشدة الاعتداء الذي قامت به مجموعة من المستوطنين اليهود على كتابنا المقدس القرآن الكريم عقب اقتحامهم مسجدا في قرية عوريف"، بحسب موقع "تركيا الآن"الأخباري اليوم الجمعة.

وأضافت: "ننتظر تقديم مرتكبي جريمة الكراهية غير المقبولة هذه إلى العدالة في أقرب وقت”.

وتشهد العديد من القرى والبلدات منذ الثلاثاء اقتحامات واعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين جراء عملية قام بها فلسطينيون خلفت 4 قتلى و4 جرحى.


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