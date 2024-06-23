ضبط لحوم فاسدة في حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة، والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، وجميع المنشآت الغذائية بشوارع الحكمة والنحاس ومنطقة سوق الجملة بحي أول طنطا، والتي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً.

وتمكنت الحملات من ضبط 829 كيلو لحوم وسلع غذائية فاسدة، كما حررت 45 محضرًا بأسواق ومحال شهيرة بشوارع الحكمة والنحاس، ومنطقة سوق الجملة بحي أول طنطا.

وضبطت 600 كيلو عسل جلوكوز مجهول المصدر مشتبه في صلاحيته بأحد مصانع الحلاوة الطحينية الشهيرة بمنطقة الحكمة، فضلًا عن ضبط 200 كيلو طحينة بيضاء بدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية، ومجهولة المصدر مشتبه في صلاحيتها بمصنع شهير للحلاوة الطحينية بمنطقة الحكمة، كما حررت 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات مواد غذائية ومخابز سياحية.

وضبطت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين، 15 كيلو كفتة، و14 كيلو سجق مشتبه في صلاحيتها بمحل شهير بطنطا.

فيما حررت مديرية الصحة بالغربية، 5 محاضر مخالفة القرار و96 محضرًا لعدم استيفاء اشتراطات صحية، و17 محضر مخالفة لقرار 97 بعدم وجود شهادة صحية.

كما أعدمت هيئة سلامة الغذاء، 150 عبوة عصير، و32 عبوة باتيه، و17 عبوة بسكويت، و20 كيلو حلاوة طحينة، و30 عبوة شوكولاتة، و50 عبوة لبن، و200 ظرف كاتشب منتهي الصلاحية، بجانب تحرير 12 محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

وقدم المحافظ، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مشددًا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة، والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت، ومخابز العيش السياحي، والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية؛ استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشدت محافظة الغربية، المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية، والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، ومطاعم المأكولات الشعبية، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.