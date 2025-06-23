محافظ الغربية يتابع ميدانيا إنشاء المبنى الإداري الجديد بالديوان العام

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء المبنى الإداري الجديد الملحق بديوان عام المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير البنية المؤسسية ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة.

وخلال الجولة، شدد محافظ الغربية على ضرورة الإسراع في وتيرة التنفيذ مع الالتزام الكامل بالجودة والمعايير الفنية، مؤكدًا أن المشروع يُعد خطوة مدروسة في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحديث مقار العمل الإداري وتحسين بيئة العمل للعاملين، بما يُسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملموس.

وأوضح المحافظ أن المبنى الجديد يُقام على مساحة 760 مترًا، ويتكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى دعم خطط التحول الرقمي، وتعزيز التنسيق بين إدارات الديوان المختلفة، بما يُحقق كفاءة أكبر في منظومة العمل الإداري.

وقال اللواء أشرف الجندي إن الدولة المصرية تبني حاليًا جهازًا إداريًا عصريًا يُجسد كفاءة الأداء ويُعلي من رضا المواطن، مشددًا على أن محافظة الغربية تسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه من خلال مشروعات تطوير واقعية ومدروسة تخدم المواطن بشكل مباشر.

وفي ختام جولته، وجّه محافظ الغربية رسالة للمواطنين أكد فيها: "نعمل من أجلكم.. ونُؤمن أن كل مشروع تطوير هو حق للمواطن وواجب على المسئول. وسنمضي قدمًا حتى نصل إلى صورة حضارية متكاملة لمحافظة الغربية، بمقار إدارية تليق بكرامة المواطن المصري وتعكس كفاءة مؤسسات الدولة".