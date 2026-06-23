اتحاد الكرة يعلن موافقة «كاف» على إقامة دبلومات التدريب في القاهرة والشرقية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة نظيره الإفريقي «كاف» على فتح النظام الإلكتروني (السيستم) لدبلومات التدريب الإفريقية يوم 27 يونيو الجاري، والمخصصة للحصول على الرخص التدريبية (B) بالقاهرة، و(C) و(B) بالشرقية، والتي كانت مؤجلة منذ شهرين.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي: «اجتمع اليوم جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، مع المسئولين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لمناقشة أزمة عدم فتح النظام الإلكتروني (السيستم) لدبلومات التدريب الإفريقية، والمخصصة للحصول على الرخص التدريبية (B) بالقاهرة، و(C) و(B) بالشرقية، والتي كانت مؤجلة منذ شهرين».

وأضاف البيان: «أسفر الاجتماع عن استجابة الاتحاد الإفريقي وفتح النظام الإلكتروني بالفعل، عقب إجراء التعديلات اللازمة على الجداول الزمنية».

وأوضح: «في سياق متصل، يتابع جمال محمد علي إجراءات البدء في دبلومات التدريب الإفريقية، المخصصة للحصول على الرخص النوعية لحراس المرمى، وكرة الصالات، والكرة الشاطئية، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة، التي تتم دراستها في "كاف"، حيث من المقرر فتح النظام الإلكتروني لتنظيم هذه الدبلومات قريباً خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وتابع: «وفي السياق ذاته، أوضح جمال محمد علي، أن المدرب المصري الحاصل على دبلومة التدريب الآسيوية، أو الأوروبية، أو الأمريكية، أو الصادرة عن أي اتحاد قاري آخر وليس اتحاداً أهلياً، يجوز له الالتحاق بدبلومات التدريب الإفريقية في نفس المستوى، الذي يحمله دون الحاجة للبدء من المستوى الأدنى (D)».

واختتم: «وبناءً على هذه الضوابط، فإن المدرب الذي حصل على الرخصة (C) من الاتحاد الآسيوي أو الأوروبي، يحق له الالتحاق مباشرة بالدورة المؤهلة للرخصة (C) الأفريقية، وتطبق ذات القاعدة على بقية المستويات التدريبية المختلفة».