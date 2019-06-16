لاسارتي يضع خطة مواجهة المقاولون

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع معاونيه على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، للتحضير لمواجهة المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء غد على استاد برج العرب ضمن الجولة قبل الأخيرة من سباق الدوري.

ودارت جلسة لاسارتي مع معاونيه حول بعض الأمور الفنية والخططية، في ظل سعى الجهاز الفني للوقوف على كافة الجوانب الخاصة بمواجهة ذئاب الجبل.

وأدى الأهلي مرانه في الخامسة عصر اليوم على ملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادا لمواجهة المقاولون.