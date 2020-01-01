تويتر يعلن الحرب ضد حسابات تدعم نظرية «مؤامرة كانون» في أمريكا

أعلنت شركة تويتر، عن حملة واسعة النطاق على الحسابات والمحتويات المرتبطة والداعمة لفكر ونظرية "مؤامرة كانون" في أمريكا، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الشركة، إنها ستحظر مشاركة عناوين URL المرتبطة بـ"كانون"، ولن توصي بالمحتوى والحسابات التي ترتبط بها أو تبرزها في البحث والمحادثات.

وتنتشر مجموعة من الآراء المعارضة منسوبة للفكر أو للحركة "كانون" _إن صح التعبير_ والتي تعتبر من أشد المعارضين للرئيس الامريكي دونالد ترامب، فعلى سبيل المثال تتهمه بأنه متواطئ مع الروس في الانتخابات السابق.

وأكد متحدث باسم تويتر، الذي رفض ذكر اسمه خوفا من التهديدات، أن هذه القيود ستؤثر على حوالي 150.000 حساب لأول مرة، بحسب قناة "NBC News" الأمريكية.

وأضاف المتحدث في بيان، أن هذه الحسابات تنخرط في سلوك مصمم لزيادة انتشار المحتوى المسبب لضرر إعلامي وجسدي ومجتمعي ونفسي واضح وموثق جيدًا.

وأكمل قائلا: «لقد كنا نراقب الوضع عن كثب وقررنا أن هناك حاجة إلى إجراء إضافي وفقًا لقواعد تويتر بشأن البريد الإلكتروني العشوائي والتلاعب بالمنصة وكذلك السلوك المسيء».

ويمكن تعريف "كانون"، على أنها مجرد أحاديث تدعم نظرية مؤامرة لا أساس لها ع الإنترنت، ويعتقد أتباعها أن دونالد ترامب يخوض معركة سرية ضد عصابة قوية عميقة من الديمقراطيين والمشاهير المشاركين في الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار.

يذكر أنه في مايو 2019، وبعد العديد من حوادث العنف في العالم، حدد مكتب التحقيقات الفدرالي كيان "كانون" على أنه تهديدًا إرهابيًا محليًا محتملًا.