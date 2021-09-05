الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك شبكة تابعة للموساد الإسرائيلي داخل البلاد

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، كشفت الوزارة في بيان، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأضاف البيان أن «عناصر هذه الشبكة كانوا على اتصال بعملاء جهاز الموساد عبر إحدى دول الجوار ودخلوا البلاد من إقليم كردستان، بقصد القيام بعمليات تخريبية وإرهابية».

وأوضح البيان أن الشبكة كانت تخطط لضرب بعض المناطق الحساسة باستخدام أحدث المعدات التشغيلية والاتصالات والمتفجرات، مشيرا إلى أن تلك المعدات والمتفجرات تمت مصادرتها.