أمين المحامين العرب يُدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع سورية

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، بأشد العبارات، قصف الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، لمواقع عسكرية سورية والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

وأكد بنعيسى، أن هذا الاعتداء يعد تحديًا لكافة القرارت والمواثيق الدولية التي ترعى الأمن والسلم الدوليين، مطالبًا المنظمات الحقوقية في العالم باتخاذ موقف جماعي لإدانة هذا الاعتداء الغاشم.

وقال بنعيسى، في بيان صحفي اليوم السبت، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لأماكن عسكرية سورية يهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية لسوريا وزعزعة الاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي للخروج عن صمته لإيقاف نزيف الدم الناتج عن الاعتداءات المُتكررة للاحتلال الإسرائيلي على سوريا، في الوقت الذي يمارس فيه ضغوطًا مُكثفة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وحيا بنعيسى الجيش العربي السوري اليقظ الذي يتصدى بكل ما أوتي من قوة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المُجهز بأحدث الأسلحة التي تستهدف العسكريين والمدنيين أيضا دون تفرقة.

وأعرب بنعيسى عن خالص العزاء لسوريا قيادة وشعبًا وجيشًا في شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.