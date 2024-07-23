سيناتور أمريكي آخر يرفض الاستماع لخطاب نتنياهو المرتقب بالكونجرس

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أعلن السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، من ولاية أوريجون الأمريكية، قراره بعدم حضور خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقب غدا الأربعاء في الكونجرس الأمريكي.

وقال ميركلي، على منصة إكس، اليوم الثلاثاء "عقب الهجوم المروع الذي شنته حماس، قتلت استراتيجية الحرب التي اتبعها نتنياهو أكثر من 12 ألف امرأة وطفل وتسببت في مجاعة واسعة النطاق".

وأردف: "(نتنياهو) جعل وجوده السياسي أولى من إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين). لا ينبغي له أن يتحدث أمام الكونجرس"، وفقا لوكالة الأناضول.

ومن المتوقع أن يقاطع عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزب الديمقراطي خطاب نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي.

وكانت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والسيناتور المستقل بيرني ساندرز من بين الذين أعلنوا أنهم لن يحضروا خطاب نتنياهو.

يذكر أن نتنياهو ألقى كلمة أمام الكونجرس الأمريكي في مارس 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ولم يحضر نحو 60 ديمقراطيا لسماع خطابه.

ويذكر أنه لن يحضر عدد أكبر من الديمقراطيين خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي المقرر أن يلقيه أمام الكونجرس الأمريكي غدا الأربعاء.