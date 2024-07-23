ضبط شخص يدير كيانا تعليميا للنصب على المواطنين بالقاهرة

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين في القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة شخص - مقيم بمحافظة القاهرة- كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة - وقيامه بالإعلان عن ذلك عبر "الإنترنت".

ضُبط المتهم بمقر الكيان وبحوزته شهادات "خالية البيانات" وأكلاشيه يحمل اسم الكيان ومطبوعات دعائية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات