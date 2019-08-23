تطرق محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى الجزء الترفيهي من حياته الشخصية خلال حواره مع شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأجاب صلاح عند العديد من الأسئلة السريعة، حيث اختار الثلاثي زين الدين زيدان ورونالدو نازاريو، لاعبا ريال مدريد الإسباني السابقين وتوتي، أسطورة روما الإيطالي ليكونوا هم الأفضل بالنسبة له في فترة الطفولة.

وعن زميله المبهج طوال مسيرته الكروية اختار صلاح مدافع الريدز، الكرواتي ديجان لوفرين، مؤكدًا أنه يفضل التمريرات الحاسمة عن إحراز الأهداف.

وأشار محمد صلاح إلى أن مسلسلي "جيم أوف ثرونز"، و"لا كازا دي بابل" الإسباني هما الأفضل بالنسبة له، كما اختار المغني الكندي "دريك" كمطربه المفضل.

وأتم صلاح تصريحاته قائلًا :"الأكلة المفضلة ؟ الكشري.. خلفية الهاتف ؟ صورة ابنتي.. قوتي الخارقة المُفضلة ؟ أتمنى القدرة على الطيران".