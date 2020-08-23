غرفة الفنادق ستناقش مع «السياحة» زيادة نسب التشغيل الشهر المقبل

قال هشام الشاعر، نائب رئيس غرفة الفنادق، إن الغرفة ستناقش مع وزارة السياحة خلال الأسابيع القادمة، إمكانية زيادة نسب الإشغال المسموح بها للفنادق لتصل إلى 75% بدلا من النسبة الحالية 50%، مشيرا إلى أن الفنادق استقبلت ما يزيد عن ١٠٠ ألف سائح منذ استئناف الرحلات السياحة ولن يحدث تسجيل أي إصابة سواء بين صفوف العاملين أو السائحين.

وكانت السياحة سمحت للفنادق منذ بظاية يونيو الناضي رفع نسب التشغيل إلى ٥٠% مع فرض ضوابك للتشغيل يطبقها الفندق حتي يحصل علي شهادة للتشغيل.

ولفت الشاعر إلى أن وزارة السياحة تعمل الآن على وضع ضوابط لتشغيل الفنادق العائمة، مشيرا إلى أن هذه الضوابط ستخلف عن الفنادق الثابتة.

ومنذ وضع ضوابط تشغيل الفنادق منتصف مايو الماضى، بلغ عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة منذ منتصف مايو الماضى تجاوز عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة أكثر من ٦٠٠ فندق.

ومن جانب أخر، قال نائب رئيس الغرفة إنه سيتم التقدم بطلب لتأجيل سداد رسوم رسو السفن بالنسبة للسفن العائمة، نظرا لأن أصحاب هذه الفنادق يعانون من توقف الإيرادات منذ أكثر من نحو 5 أشهر.

وحسب أخر، قرار لمجلس الوزراء تصل رسوم ريت السفن العائمة إلى ٨٠٠ جنيه يوميا.

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على قرار بإعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية، وكذا قطاع الطيران من الضريبة على العقارات المبنية لمدة 9 أشهر تبدأ من مطلع أبريل 2020، وتم الاتفاق على أن تُقدم الوزارات المعنية طلبات بشأن الجهات الإنتاجية والخدمية التي تتبعها، والمتضررة؛ لتطبيق القرار بشأنه.

وأكد الشاعر أن هذا القرار سيفيد الفنادق خاصة مع ضعف الإيرادات مقابل مصروفات التشغيل الحالية.