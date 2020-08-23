زيادة المشاركين فى مبادرة «ما يغلاش عليك» إلى 170 مصنعًا و7 آلاف سلعة

مساعد وزير المالية لـ«الشروق»: تقييم المبادرة بعد انتهاء الشهور الثلاثة الأولى

قال محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إن عدد المصانع المشاركة فى مبادرة «ما يغلاش عليك»، ارتفع إلى 170 بعد مشاركة 26 مصنعا جديدة، إضافة إلى زيادة عدد السلع والمنتجات بالمبادرة بنحو 2800 سلعة ليصل إجمالى السلع المعروضة إلى 7 آلاف سلعة مقابل 4200 سلعة من قبل.

وأضاف عبدالفتاح، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه سيتم تقييم المبادرة بعد انتهاء الثلاث شهور الاولى، ومعرفة ما إذا كانت حققت المستهدف منها أم لا، ومدى تأثيرها على الفرد والاقتصاد القومى، «إذا حققت أهدافها سندرس إعادة تفعيلها مرة أخرى».

وأطلقت الحكومة مبادرة «ما يغلاش عليك» بداية من نهاية شهر يوليو الماضى لتستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؛ وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتسهم المبادرة فى توفير السلع والمنتجات المختلفة بأسعار أقل من خلال التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة عن طريق منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين فى الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ فى المتوسط 20%، فى حين تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافى) على سعر ذات السلعة بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط، حيث «يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (نحو 22 مليون بطاقة)، بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة.

وتشمل المبادر الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها، وتتيح الشراء الإلكترونى عبر موقع: «WWW.MOBADRA.GOV.EG»، كما تسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.

وأكد عبدالفتاح أن المبادرة تسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم (الصنَاع والتجَار والمستهلكين)؛ بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُحفز المنتج المحلى، ويُنعش حركة التجارة الداخلية، ويُلبى احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذى يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، والحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة.

وفى مطلع أغسطس الجارى، أكد محمد معيط وزير المالية، أن هناك تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى؛ من أجل تخفيف الأعباء، والإسهام الفعَال فى تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة، حيث سيتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدى غير المستخدم لديهم من الدعم الشهرى ونقاط الخبز ببطاقاتهم فى شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التى تعرضها الشركات والصنَاع والتجار.

كما يستفيد جميع المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء من هذه المبادرة، على أن تقتصر الاستفادة من الخصم الاضافى المتاح من جانب وزارة المالية على حاملى بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم، ولا يوجد حد أقصى لما يمكن شراؤه من منتجات داخل المبادرة بالنسبة لباقى المواطنين من غير حاملى البطاقات التموينية.

وقال وزير المالية فى تصريحات تليفزيونية سابقة، إن 40% من منتجات مبادرة «م يغلاش عليك» محلية الصنع، متوقعا أن تحدث حركة شراء تقدر بـ120 مليار جنيه خلال فعاليات المبادرة، لافتا إلى أنها ستتيح فرص عمل نتيجة لنشاط المصانع المشاركة بها والتى ستحتاج إلى عمالة إضافية لسد احتياجات الطلب والتصنيع.