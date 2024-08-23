إم بي سي تكشف عن أسماء لجنة تحكيم الموسم السابع من Arabs Got Talent

أعلنت مجموعة MBC، عن أسماء لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية "Arabs Got Talent"، والذي من المقرر أن يبدأ تصوير حلقاته الأولى في وقت لاحق من الشهر القادم بالعاصمة السعودية، الرياض.

وإلى جانب نجوى كرم التي تواصل حضورها في لجنة التحكيم، يشهد هذا الموسم عودة ناصر القصبي إلى صفوف اللجنة، فيما ينضم باسم يوسف للمرة الأولى إلى لجنة تحكيم البرنامج الذي ستقدمه ريا أبي راشد.

"Arabs Got Talent" هو برنامج ترفيهي، يستهدف البحث عن المواهب الفردية والجماعية في الغناء بالعالم العربي، بدأ عرض موسمه الأول في 11 مارس 2017.