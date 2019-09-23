الهولندية فان فينندال أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2019

توجت الهولندية ساري فان فينندال حارسة مرمى أرسنال الإنجليزي والمنتخب الهولندي لكرة القدم اليوم الاثنين بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

وتسلمت فينندال الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية.

وقدم الفيفا هذه الجائزة للمرة الأولى في العام الحالي.

وتفوقت فينندال على منافستيها السويديةهيدفيج ليندال والتشيلية كريستياني إندلر.

ولعبت بطولة كأس العالم 2019 للسيدات في فرنسا دورا بارزا في تحديد هوية الحارسات الثلاثة اللاتي وصلن للقائمة النهائية في الصراع على هذه الجائزة وكذلك في تحديد هوية الفائزة.

وكانت الهولندية ساري فان فينندال لعبت دورا هائلا في تأهل منتخب بلادها إلى المباراة النهائية لمونديال 2019 لتكون المرة الأولى التي يصل فيها الفريق للنهائي علما بأنه خاض النهائيات للمرة الثانية فقط في تاريخه.

وفازت فان فينندال بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارسة مرمى في مونديال 2019 كما قادت فريقه أرسنال للفوز بلقب دوري السيدات في إنجلترا.

وفي المقابل ، استحقت هيدفيج ليندال حارسة مرمى تشيلسي أن تكون ضمن المتنافسات على جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2019 بعدما فازت مع منتخب بلادها بالمركز الثالث في مونديال 2019 والتي تصدت فيها لضربة جزاء مهمة خلال مباراة فريقها أمام نظيره الكندي في دور الستة عشر لتقود الفريق إلى الفوز 1 / صفر ومواصلة مسيرته في البطولة.

وقادت ليندال فريقها السابق تشيلسي الإنجليزي إلى المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا قبل انتقالها إلى فولفسبورج الألماني هذا الصيف.

ورغم خروج منتخب بلادها تشيلي من الدور الأول (دور المجموعات) بمونديال 2019 ، قدمت كريستياني إندلر أداء قويا في مباريات الفريق بالمجموعة وخاصة في المباراة أمام المنتخب الأمريكي الذي فاز بالمباراة 3 / صفر حيث فازت إندلر بجائزة أفضل لاعبة في المباراة.