إيقاف قس في ألمانيا عن العمل بسبب اتهامه بمحاولة الاعتداء الجنسي على قاصر

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قررت أبرشية ترير الألمانية إيقاف قس عن العمل بأثر فوري.

وأعلنت الأبرشية اليوم الاثنين إن الادعاء العام يجري تحقيقات ضد القس بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي على قاصر.

وبحسب بيانات الأبرشية، فإن الاتهامات ليست لها علاقة بمحيط عمل القس، مضيفة أنه ليس هناك اتهامات أخرى معروفة ضده.

وذكرت الأبرشية أن القس خضع لتحقيق كنسي أولي، والذي تم تعليقه خلال تحقيقات الادعاء العام.

وأشارت الأبرشية إلى أنه محظور على القس ممارسة مهامه الكهنوتية أو الإقامة في محيط الرعية أو الاتصال بأطفال أو قصر حتى الانتهاء من التحقيق.

وذكرت الأبرشية أنه تم إبلاغ الأشخاص المتطوعين والعاملين بصفة أساسية في الرعية بالاتهامات الموجهة للقس.