امرابط : أتشرف باللعب للنصر السعودي ولو بدون مقابل

رد المغربي نور الدين امرابط، لاعب نادي النصر السعودي لكرة القدم على التقارير التي تحدثت عن وجود أزمة مع إدارة ناديه، بسبب مطالبة الأخير بتعديل عقده.

رد المغربي نور الدين امرابط، لاعب نادي النصر السعودي لكرة القدم على التقارير التي تحدثت عن وجود أزمة مع إدارة ناديه، بسبب مطالبة الأخير بتعديل عقده.

رد المغربي نور الدين امرابط، لاعب نادي النصر السعودي لكرة القدم على التقارير التي تحدثت عن وجود أزمة مع إدارة ناديه، بسبب مطالبة الأخير بتعديل عقده.