بلاغ كاذب يغلق برج إيفل لمدة ساعتين

أعادت السلطات الفرنسية فتح برج إيفل، بعد نحو ساعتين من الإغلاق بسبب إنذار كاذب بوجود قنبلة في المعلم السياحي الفرنسي.

وذكرت إذاعة "فرانس.بلو" الفرنسية، أن برج إيفل أعاد فتح أبوابه نحو الساعة الثانية والربع، من ظهر الأربعاء، بعد إجلاء الزائرين نحو الساعة الثانية عشر والربع من منتصف اليوم، وذلك عقب إنذار بوجود قنبلة.

وأغلقت الشرطة المناطق المحيطة ببرج إيفل أمام حركة المرور وطوقتها عناصر الشرطة كإجراء احترازي.

وأضافت الإذاعة الفرنسية، أن الشرطة تلقت اتصالاً هاتفياً من مجهول يبلغ بوجود قنبلة بالبرج، ما دفعهم لإخلاء البرج تماماً.

ووفقاً للإذاعة الفرنسية فإن الشرطة مشطت البرج ولم تعثر على شيء، ما أدى إلى فتح أبواب البرج من جديد، بعد نحو ساعتين من الإغلاق.