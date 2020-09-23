ورش للفنون التشكيلية في الأسمرات بالدورة الرابعة لملتقى «أولادنا»

تنطلق فاعليات الدورة الرابعة من ملتقي اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة 18 أكتوبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر آن تقام لأول مرة فعاليات وورش للفنون التشكيليه هذا العام في حي الأسمرات يوم ١٩ أكتوبر، علي أن تضم الورش رسم بألوان الاكريلك ورسم بالالوان المائيه والخشبيه.

تهدف الورش إلي إخراج المخزون الفني للاولاد ومساعدتهم علي تنميه قدراتهم الابداعيه، ويتولي فنانون محترفون الاشراف علي الورش الفنيه حيث تضم الورش هذا العام الفنانه الدكتوره نادية العربي والفنانة التشكيليه نوران مجدي، تحت اشراف قومسير عام الملتقي الفنان ياسر جعيصه.



يذكر أن ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تقيمة مؤسسة أولادنا سنويا برئاسة سهير عبد القادر وبرعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة أيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.



ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.

