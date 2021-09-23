النواب الأمريكي يوافق على منح مليار دولار لإسرائيل لتحديث منظومة القبة الحديدية

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل من أجل تحديث منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.



يأتي القرار الأمريكي، بحسب وكالة "رويترز"، بعد يومين فقط من رفع التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع.



وأيد مجلس النواب الأمريكي التشريع بواقع 360 صوتا مقابل اعتراض 8.



وكان ستيني هوير، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، قد قال، أمس الأربعاء، إن أعضاء الكونغرس سينظرون هذا الأسبوع في مشروع قانون "التمويل الكامل" لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" ومن المرجح أن يحصل على دعم الحزبين.



وكتب هوير على "تويتر"، إنه "سينظر مجلس النواب هذا الأسبوع في مشروع قانون لتمويل القبة الحديدية بالكامل. وسنتحرك لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. أتوقع دعمًا قويًا من الحزبين لهذه المبادرة".



وسحب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، أول أمس الثلاثاء، تمويلا عسكريا بقيمة مليار دولار لإسرائيل من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية بعد اعتراضات من الليبراليين في المجلس.



ويناقش الكونجرس الأمريكي تشريعا لتمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر ورفع حد الاقتراض في البلاد، وفقا لـ"رويترز".