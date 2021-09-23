رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى برنامج الشراكة بين جامعة بواتييه بفرنسا وكلية التجارة

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ممثلي معهد إدارة الشراكات بجامعة بواتييه بفرنسا في مقر جامعة عين شمس، لمناقشة سبل توسيع مجالات الشراكة بين الجامعتين حيث تبادل الطرفين الحديث عن مستقبل هذه الشراكة وكيفية البناء على هذا النجاح الذي تحقق فى مرحلة البكالوريوس عن طريق التوسع في مجال الدراسات العليا باضافة ماجستير أو أكثر ويكون ذو شهادة مزدوجة من الجامعتين لتحقيق مزيد من الاستفادة لخريجي قسم اللغة الفرنسية بكلية التجارة.

حضر اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بالجامعة، والدكتورة مونيك كاميليري مدير العلاقات الدولية بجامعة بوتييه، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمية بالحامعة، شيرويت الأحمدي الأستاذ بكلية الصيدلة ومدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس، إيمان عبد السلام نبيه المنسق الأكاديمي لقسم الدراسة باللغة الفرنسية بكلية التجارة، وجييوم موريل المنسق الفرنسي للقسم.

وأشاد رئيس الجامعة، خلال اللقاء بالشراكة الناجحة بين جامعة عين شمس وجامعة بواتييه، والتي بدأت منذ أكثر من عشرين عاماً، متمنيا فتح مجالات أوسع للشراكة بين الجامعتين من خلال التوسع فى بحوث الدراسات العليا المشتركة، منح درجة الماجستير المزدوجة بين الجامعتين.

وذكر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، أن الكلية تعتز بهذة الشراكة والتى تهدف إلى إعداد كوادر من الخريجين في مجالات الإدارة المختلفة وتطبيقات المحاسبة والمراجعة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة احتياجات سوق العمل، فمن خلال هذه الشراكة يحصل طلبة القسم الفرنسي بكلية التجارة في نهاية الفرقة الثالثة على ليسانس في علوم الإدارة من معهد إدارة الشراكات بجامعة بواتييه IAE de Poitiers، بالإضافة إلى حصول الخريجين في نهاية الفرقة الرابعة على بكالوريوس التجارة محاسبة أو إدارة أعمال من جامعة عين شمس.

وفي نهاية اللقاء استقبل رئيس الجامعة ممثلي خريجي القسم الفرنسي بكلية التجارة لعام 2020/2021 والذين تسلموا شهادات الليسانس من جامعة بواتييه لتهنئتهم بهذا النجاح متمنياً لهم مزيد من التقدم في حياتهم العملية.