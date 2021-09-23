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يمثل اشتراك مترو الأنفاق لمستخدمي المترو بصورة يومية ولمسافات طويلة، عامل توفير للمال والوقت لتفادي الوقوف في طوابير أمام شباك التذاكر يوميا، وعلى رأس هذه الفئات طلاب المدارس والجامعات.

ومع اقتراب بدء العام الدراسي، نرصد في السطور التالية شروط وأماكن استخراج اشتراك المترو للطلاب.

1- توجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب الموجودة بمحطات المترو.

2- شراء استمارة طلبة.

3- ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة ووضع عدد 2 صورة شخصية عليها.

4- ختم الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية التابع لها.

5- إرفاق الاستمارة بصورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنيه السنة الحالية أو السابقة.

6- يكون الاشتراك الذي تم استخراجه من محل إقامة الطالب إلي مكان الدراسة فقط.

7- يستخدم الاشتراك لحامله فقط.

8- استخراج كارت ذكي برسوم تبلغ 25 جنية لتحميل الاشتراك عليه.

9- يكون مدة صلاحية الاشتراك 3 شهور فقط وهي فترة الترم الدراسي.

10- نسبة التخفيض على الاشتراك 98%.

11- قيمة الاشتراك 33 جنيها لـ 3 مراحل، و41 جنيها لـ4 مراحل.

أماكن استخراج اشتراك المترو للطلاب

توجد مكاتب الاشتراكات في عدد من المحطات، ففي الخط الأول تتواجد هذه المكاتب في حلوان، دار السلام، المعادي، أحمد عرابي، حدائق الزيتون، عزبة النخل، عين شمس، المرج، عين حلوان، الزهراء، المرج الجديدة.

وفي الخط الثاني توجد المكاتب في محطات روض الفرج، العتبة، المظلات، كلية الزراعة، الدقي، المنيب، الجيزة، الشهداء.

وفي الخط الثالث توجد مكاتب الاشتراكات في محطات هليوبوليس، العتبة، العباسية، عدلي منصور.

وجميعها تبدأ العمل منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.