أبو الغيط: الوضع العربي الحالي تحسّن كثيرًا مقارنة بيوم تسلمي المنصب

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع العربي الحالي تحسّن كثيرًا مقارنة بيوم تسلمه منصبه في أول يوليو 2016.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن هذا التحسن لا يرجع إلى الجامعة العربية فقط باعتبارها الإطار الجامع للدول العربية.

وأوضح أبو الغيط، أن جائحة كورونا سبب تأجيل القمة العربية إلى جانب أحداث الجزائر التي ستستضيف القمة، مشيرًا إلى وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة أبلغه بإمكانية عقد الاجتماع حضوريًّا في الأسبوع الأخير من مارس 2022.

وأشار إلى أنّ عقد القمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لا يعطي الفرصة للقاءات الثنائية، فضلًا عن ما يحدث في مثل هذه اللقاءات هي التي تحمل تأثيرًا.

وتابع: "إذا عقدنا الاجتماع بالفيديوكونفرانس سنقرأ البيان الختامي.. وسلام عليكم.. الأفضل أن نعود للقمة حضوريًّا بشكل يؤمن الصلة والمشاعر".