قال مسؤول بأحد المستشفيات إن قصفا جويا استهدف ميكيلي عاصمة منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا مما أسفر عن مقتل شخص اليوم الجمعة، في أحدث سلسلة من الضربات التي تتعرض لها المنطقة منذ استئناف القتال نهاية الشهر الماضي.



وقال كيبروم جيبريسيلاسي من مستشفى أيدر العام لوكالة رويترز إن هجوما نفذته طائرة مسيرة على منطقة بالعاصمة ميكيلي أسفر عن إصابة راعي ماشية يبلغ من العمر 60 عاما، وتوفي خلال نقله إلى المستشفى.



ولم يرد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنت أدانو ولا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو حتى الآن على طلبات للتعليق.



وتعرضت ميكيلي لما لا يقل عن خمس ضربات جوية منذ استئناف القتال بين قوات الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وحلفائها من جهة وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجرايمن جهة أخرى في 24 أغسطس الماضي، وذلك في انتهاك لوقف إطلاق نار استمر خمسة أشهر.



ولم تعلق السلطات الإثيوبية على الضربات.



يذكر أن الصراع بتيجراي بدأ في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القوات الفيدرالية إلى الإقليم للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش.



وأسفر الصراع عن مقتل آلاف الأشخاص وأغرق شمال اثيوبيا في أزمة إنسانية خطيرة.