بيربوك تطالب بدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الروسية في أوكرانيا

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، المجتمع الدولي إلى دعم جهود محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الروسية في أوكرانيا بموجب القانون الدولي.

وقالت بيربوك يوم الخميس في حدث عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب. هذا هو ما نتعهد به للضحايا، وخاصة الضحايا الأكثر ضعفا، النساء والفتيات، وأيضا كبار السن".

وحضر الاجتماع، الذي أدارته محامية حقوق الإنسان أمل كلوني، ممثلون من الدنمارك وهولندا وإستونيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى آخرين.

وقالت بيربوك إن الأمر لا يتعلق فقط بمكافحة هذه الجرائم في أوروبا وأوكرانيا، ولكن أيضا في أماكن أخرى مثل ميانمار أو إثيوبيا.

وتابعت الوزيرة الألمانية: "لا يمكننا التسامح مع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بغض النظر عن مكان ارتكابها".

يشار إلى أن المدعي العام الألماني فتح في آذار/مارس الماضي تحقيقا في جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف في أوكرانيا.