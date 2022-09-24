أبو الغيط يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودي بمناسبة ‎اليوم الوطني

هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الجمعة، خادم الحرمين الشريفين ‎الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي ‎الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة ‎اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية.

وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه على تويتر للتواصل الاجتماعي: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين ‎الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة ‎اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية".

وتمنى أبو الغيط، أن يديم الله على المملكة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة.