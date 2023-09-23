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وجهت إسرائيل تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، وذلك في رسالة نشرتها الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع «إكس».

وقالت الوزارة في التدوينة: «نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بحلول اليوم الوطني الـ93»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم».

وأضافت: «يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار.. مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة».

https://x.com/IsraelArabic/status/1705480212396249414?s=20

نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني ال٩٣ 🇸🇦. يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والامان والازدهار مع تمنياتنا ان تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة. #اليوم_الوطني_93_السعودي pic.twitter.com/xDwApqvJO1 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 23, 2023

وتأتي هذه التهنئة بعد التصريحات المهمة التي أدلى بها خلال الأيام القليلة الماضية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال نتنياهو خلال كلمته في الجلسة العامة للأمم المتحدة: «شعب إسرائيل يتوق إلى السلام، أولئك الذين عانوا من لعنة الحرب سيقدرون نعمة السلام بشكل أفضل.. لقد تحدثت قبل يومين مع الرئيس بايدن، وأنا أقدر التزامه بالحفاظ على هذه الفرصة التاريخية».

وأضاف: «أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الرئيس بايدن».

من جهته، صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، بأن المملكة تقترب كل يوم من اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.