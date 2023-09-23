سامح شكري: الدولة بذلت جهودا كبيرة لتوفير البنية الأساسية لجذب الاستثمارات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضم لفيفا من الشخصيات البارزة في مجال الأعمال في المؤسسات الائتمانية الدولية والوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، أن المنتدى استهدف تقييم المناخ الدولي الحالي، والتحديات التي تواجهها الكثير من الدول، ووضع التصور الخاص بالآليات التي قد تُساهم في الخروج من هذه الأزمة.

وأشار إلى أنّ مصر بذلت جهودا طوال السنوات الماضية لتوفير البنية الأساسية التي تستقبل الاستثمارات وتؤدي إلى تحقيق طفرة في قدرة الدولة على النمو وتوفير الخدمات وإطلاق قدرات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن مداخلته في المنتدى شهدت استعراض هذه الملفات، بجانب تناول الجهود المبذولة لجعل مصر مركز إقليمي للطاقة عبر منتدى شرق المتوسط للغاز، وكذا الجهود المبذولة للتوسع في استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر.

وأفاد بالعمل على ربط منظومة الطاقة في مصر مع دول الجوار وصولا إلى أوروبا من خلال العلاقات الوثيقة مع اليونان وإيطاليا، مؤكدا أنّ هذه المجالات مربحة وجاذبة للاسثمارات.