بوليفيا: موراليس يتجه للفوز في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى

بدا أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس يتجه للفوز في انتخابات الرئاسة في البلاد من الجولة الأولى، بينما تحدث منافسوه عن تلاعب الحكومة بالنتائج لتفادي جولة إعادة.

وأشارت نتائج أولية رسمية إلى أنه بعد فرز96% من الأصوات، حصل موراليس على 46ر46% من الأصوات، تلاه الرئيس السابق كارلوس ميسا بنسبة04ر37%.

ومن شأن التقدم بفارق 10 نقاط أن يمنح موراليس الفوز بشكل صريح دون الحاجة إلى جولة الإعادة في 15 ديسمبر.

وأعرب ميسا يوم الاثنين عن مخاوفه من أن الحكومة ربما تتلاعب في نتائج الانتخابات للحيلولة دون إجراء جولة إعادة بينه وبين الرئيس الحالي إيفو موراليس.

ويسعى موراليس /59 عاما/ ، وهو أول رئيس للبلاد من السكان الأصليين، للحصول على فترة رئاسة رابعة، وهو أطول الرؤساء بقاء في السلطة في تاريخ البلاد.

وقال ميسا في تغريدة على موقع تويتر يوم الاثنين إن "الحكومة تستخدم المحكمة الانتخابية العليا لقطع الطريق أمام إجراء جولة ثانية".