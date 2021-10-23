مسؤولون أمنيون إسرائيليون: أخطرنا الإدارة الأمريكية بقرار تصنيف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية

نقل موقع "والا" الإخباري العبري عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، مساء اليوم السبت، أنه جرى إبلاغ مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار تصنيف ست مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية قبل إعلانه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قد وقع - أمس - على أمر بإعلان ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية "إرهابية" بدعوى تبعيتها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأثار القرار ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة. وطالبت الخارجية الأمريكية توضيحات حول الموضوع وقالت إنها لم تطلع على هذا القرار.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال - أمس - بعد ساعات من القرار الإسرائيلي إن واشنطن طلبت توضيحات من إسرائيل مؤكدًا على أن احترام حقوق الإنسان مبدأ مهم.