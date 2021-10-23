متعب : الأهلي هو المتضرر من خوض مباراتي الإسماعيلي ببرج العرب

أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المصرية الأمن هو من طلب أن يقام لقاء الأهلي والإسماعيلي في برج العرب.

وقال متعب فى تصريحات تليفزيونية له مساء اليوم : إن نادي الإسماعيلي طلب التأجيل بسبب الانتخابات وجاء ردنا أن هذا الأمر ليس له علاقة بالمباراة".

وأضاف متعب "الأهلي أيضا متضرر من إقامة مواجهي الإسماعيلي في برج العرب، رغم أنه يملك موافقة أمنية لخوض مباراته الثانية في القاهرة ، في حين لم يحصل الإسماعيلي على موافقة الأمن على لعب المباراة على ملعبه بالإسماعيلية

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار مواجهات الأسبوع الأول للدوري.

وأشار متعب إلى أن أنه تم مخاطبة جميع الأندية في البداية بتحديد ملعب أساسي وبديل قبل بداية الدوري.

وأوضح، أن الزمالك اختار استاد القاهرة كملعب أساسي له في مباريات الدوري والدفاع الجوي كبديل وتم تسكين مواجهة إنبي في ملعب الدفاع الجوي".

واختتم متعب تصريحاته قائلا:" الموسم الحالي سيكون بدون تأجيلات وسيكون هناك عدالة بين جميع الأندية ولن يحدث استثناء لأحد".