بايدن يعتزم لقاء ماكرون في روما نهاية الشهر الجاري

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما نهاية الشهر الجاري.

وقال بيان للبيت الأبيض اليوم الجمعة عقب حديث هاتفي بين الرئيسين إنه(بايدن) يتطلع إلى هذا الاجتماع.

وبعد الخلاف الخطير الذي نشب حول صفقة الغواصات الأمريكية إلى أستراليا التي استعاضت بها عن صفقة غواصات فرنسية، أعلن بايدن وماكرون مرة أخرى أنهما سيلتقيان في أوروبا نهاية تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المباحثات ستجري على هامش قمة مجموعة العشرين في روما أو ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع على شكل آخر.

سيجتمع رؤساء دول وحكومات الدول الاقتصادية الكبرى في قمة العشرين يومي 30 و 31 من تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وفي المحادثة الهاتفية مع ماكرون تبادل بايدن والرئيس الفرنسي أيضا وجهات النظر حول مسألة "دفاع أوروبي أقوى وأكثر كفاءة"، كما جاء في البيان.

وأعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستسافر إلى باريس في تشرين ثان / نوفمبر المقبل، وسيرافقها زوجها دوجلاس إمهوف، مبينا أنها ستلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون.

ومن المقرر أن تلقي هاريس كلمة في منتدى باريس للسلام في 11 من الشهر المقبل.

أطلق ماكرون منتدى السلام في باريس عام 2018 – بعد 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.

وفي ذكرى الحرب العالمية الأولى فإن زيارة المقبرة العسكرية الأمريكية في سورينس بالقرب من باريس سيكون أيضا على جدول أعمال هاريس.

ومن المقرر أيضا أن تشارك نائبة الرئيس في مؤتمر عن ليبيا في باريس ينعقد يوم 12 تشرين ثان / نوفمبر المقبل.