قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن الوزارة تعمل على تحقيق سعر التعادل في إنتاج البيض والدواجن واللحوم؛ للحفاظ على الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن سعر البورصة لكارتونة البيض انخفض إلى 44.5 جنيه.

وأضاف الصياد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن سعر البورصة لطبق البيض كان 48 جنيهًا أول أمس، مؤكدًا أن سعر التعادل لكارتونة البيض 40 جنيهًا.

وأشار إلى أن مصر تنتج 13 مليار بيضة في العام، مضيفًا عن سعر الكتكوت: «السعر يتراوح ما بين 3 إلى 13 جنيهًا لأن الأسعار انخفضت خلال فترة الـ3 أشهر الماضية؛ بسبب توقف البعض عن الإنتاج».

وذكر نائب وزير الزراعة، أن سعر الكتكوت ارتفع في بعض المناطق إلى 15 جنيهًا؛ نتيجة الطلب الكبير على الكتكوت، مؤكدًا في الوقت نفسه أن سوق الدواجن سيضبط نفسه في النهاية.

ولفت إلى أن أسعار البيض ستنخفض تدريجيًا، قائلًا إن إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ارتفع إلى 11% العام الماضي؛ نتيجة المشروع القومي للبتلو، إضافة إلى أن الإنتاج الداجني يكفي احتياجات المواطنين بنسبة 97%، وإنتاج الأسماك يغطي نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي.