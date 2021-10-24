الحكومة السورية ترفع سعر الديزل إلى ثلاثة أضعاف

رفعت الحكومة السورية اليوم السبت مجدداً أسعار الديزل الخاص بالصناعة والتجارة بمقدار ثلاثة أضعاف.

وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم قراراً اليوم السبت حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه "يحدد سعر البيع للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة من مادة المازوت الصناعي والتجاري الموزع من قبل شركة محروقات بسعر 1700 ليرة سورية للتر الواحد حوالي نصف دولار أمريكي اعتباراً من بعد منتصف ليل السبت الأحد".

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت في 19 أكتوبر العام الماضي قرارا يقضي برفع سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري الحر ليصبح 650 ليرة سورية.

وقالت مصادر اقتصادية سورية إن "رفع سعر الديزل بهذا الشكل سوف يرفع أسعار جميع أنواع السلع إن كان لجهة التصنيع أو النقل، ما يزيد من الأعباء على السوريين".

وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لـ (د.ب.أ): "مناطق سيطرة الحكومة السورية تعاني نقصا شديدا بالمحروقات حتى وإن تم رفع أسعارها، لذلك الآن تتوجه تلك المنشآت نحو الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية ، في ظل صعوبة تأمين المشتقات النفطية بسبب الحصار المفروض على سورية".

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية أزمة حادة بالمحروقات وخاصة الديزل والبنزين حيث لم تتسلم أغلب الأسر التي حددت التوزيع عليها عبر البطاقة الذكية كمية الـ 50 لترا.