قررت تونس فرض إجبارية إظهار شهادة تحليل «PCR» لتقصي فيروس كورونا، بداية من يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، على جميع الوافدين عبر المعابر الحدودية بما في ذلك الذين استكملوا التلقيح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها حول شروط قبول الوافدين على البلاد التونسية عبر المعابر الحدودية، أن هذا الإجراء يأتي تبعا لتطور الوضع الوبائي العالمي المتعلق بجائحة كوفيد 19 وارتفاع عدد الحالات الإيجابية والوفيات ببعض البلدان وظهور سلالة فرعية من متحور «دلتا».

ونقلًا عن وسائل إعلام تونسية، تقرر إخضاع جميع الوافدين من الخارج الذين لم يستكملوا التلقيح بما في ذلك القادمون عبر رحلات سياحية، لإجبارية الحجر الصحي بإحدى المراكز المعدة للغرض.

ولفتت الوزارة الى ضرورة استظهار جميع الوافدين بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار «PCR» مرفقة برمز الاستجابة السريعة على ألا يتجاوز تاريخ yجراء الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر، مؤكدة استثناء الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 سنة من هذH الإجراء.

ويتعين على الوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على نفقته الخاصة بإحدى المراكز المخصصة للحجر الصحي الإجباري.