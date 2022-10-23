الرئيس الفلسطيني يُهنئ نظيره الصيني بإعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، رئيس اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب، الرئيس شي جين بينج، بإعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني.

وقال أبو مازن، في برقية تهنئة بعثها اليوم الأحد، "يطيب لنا أن نرفع لكم ومن خلالكم للحزب الشيوعي الصيني، ولشعبكم الصديق، أحر تهانينا وأطيب تمنياتنا، بنجاح أعمال المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والذي تمخض عنه تجديد الثقة بإعادة انتخابكم أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني الصديق، وانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي الجدد للحزب؛ راجين لكم مواصلة تحقيق النجاح في أداء مهامكم السامية، وتحقيق أهداف حزبكم من خلال رؤيتكم وإدارتكم الحكيمتين، ليستمر الشعب الصيني بالتنعم بحياة راغدة يسودها الأمن والاستقرار".

وأشاد أبو مازن بإنجازات الصين الكبيرة بقيادة الرئيس جين بينج الشجاعة، وبمكانتها الرائدة، مؤكدا ثقته أن تشهد الصين المزيد منهما.

وأعرب أبو مازن، عن عميق اعتزازه بالعلاقات الثنائية الوطيدة، والسعي لتعزيزها وتطويرها، وعن تقديره العالي لمواقف الصين المبدئية والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.