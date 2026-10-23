نتنياهو: توقف المساعدات العسكرية الأمريكية لـ إسرائيل مسألة وقت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن على بلاده الاستعداد لتوقف المساعدات العسكرية الأمريكية التي تبلغ قيمتها عشرات مليارات الدولارات، معتبرًا أن انتهاء هذا الدعم "مجرد مسألة وقت".

جاء ذلك خلال مقابلة مع القناة الاقتصادية الإسرائيلية "القناة 10"، تحدث فيها عن احتمال فرض عقوبات اقتصادية ومصرفية على إسرائيل، وكشف عن توجيهاته بإعداد خطة لمواجهتها باستخدام تقنيات مالية بديلة.

وقال نتنياهو: "إذا كنتم تعتقدون أننا سنواصل الحصول على ما جلبته مرتين، وهو عشرات مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية لميزانية الدفاع، فعليكم أن تستعدوا وتعتادوا على أن هذا لن يستمر".

وأضاف: "هذا انتهى، وسينتهي، إنها مجرد مسألة وقت".

ولم يحدد نتنياهو موعدًا متوقعًا لتوقف المساعدات العسكرية الأمريكية، كما لم يعلن عن قرار أمريكي رسمي بهذا الشأن، وإنما تحدث عن ضرورة استعداد إسرائيل لاحتمال انتهاء هذا الدعم مستقبلًا.

وفيما يتعلق باحتمال فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، بما فيها عقوبات قد تطال القطاع المصرفي، قال نتنياهو إن على بلاده الاستعداد لمثل هذا السيناريو من خلال تطوير آليات اقتصادية ومالية بديلة.

وأضاف: "يجب أن نفهم أنه قد تُفرض عقوبات، بما فيها عقوبات مصرفية، ولذلك علينا الاستعداد من خلال اقتصاد يتجاوز هذه القيود".

وأشار نتنياهو إلى وجود عملات وأدوات مالية يمكن استخدامها لمواجهة القيود المحتملة، موضحًا أنه يعمل على هذا الملف.

وعندما سأله المحاور عما إذا كانت تقنية "البلوكتشين" تمثل بديلًا لمواجهة العقوبات الاقتصادية على إسرائيل، أجاب: "بالتأكيد، إنها أحد البدائل، وقد طلبت بالفعل إعداد خطة لهذا الغرض".

وتشكل تقنية "البلوكتشين" البنية الأساسية للعديد من العملات المشفرة، وتتيح تسجيل المعاملات الرقمية عبر شبكات موزعة، لكنها لا تضمن تجاوز العقوبات أو القيود المالية الدولية.

وفي رد على تصريحات نتنياهو، شن زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير جولان هجومًا حادًا عليه، متهمًا إياه بالانفصال عن الواقع.

وقال جولان في تدوينة نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نتنياهو في استعراض آخر منفصل عن الواقع وهستيري. لقد فقد الرجل صوابه".

وأضاف: "هناك طريقة بسيطة للغاية لتجنب العقوبات الاقتصادية، ومحاربة الإرهاب اليهودي الذي يدمر مكانتنا في العالم، والعودة إلى أن نكون دولة محترمة بين الأمم".

وتابع جولان أن هذه الطريقة تتيح أيضًا "التخلص من أشخاص يفتقرون إلى الكفاءة، وبناء مستقبل أفضل، والحفاظ على تحالفاتنا الاستراتيجية".

واعتبر أن تحقيق ذلك يمر عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، وتشكيل حكومة جديدة "من دون نتنياهو وبن غفير ودرعي"، في إشارة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي.

وتأتي تصريحات نتنياهو قبل أربعة أيام من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة الثلاثاء المقبل، وسط جدل بشأن مستقبل علاقات إسرائيل مع حلفائها الغربيين والتداعيات المحتملة للعقوبات الاقتصادية على البلاد.

وتحصل إسرائيل، بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع الولايات المتحدة عام 2016، على مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، تنتهي في عام 2028، في إطار الدعم العسكري الأمريكي طويل الأمد لإسرائيل.

وكان نتنياهو قد تحدث سابقًا عن ضرورة تقليص اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية وتعزيز استقلاليتها في الصناعات الدفاعية.