الجيش الكندي: مقتل 4 وإصابة العشرات في حريق إثر تدريب بالذخيرة الحية في قاعدة عسكرية

أعلن الجيش الكندي، أن حريقا سريع الانتشار في الأعشاب اندلع خلال تدريب بالذخيرة الحية في ميدان لقاذفات القنابل اليدوية داخل قاعدة عسكرية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات.

وأضاف الجيش أمس الخميس، أن الحريق اندلع يوم السبت الماضي في قاعدة واين رايت بمقاطعة ألبرتا، غربي البلاد، وأسفر عن إصابة 39 من القوات العسكرية و13 منهم لايزالون في حالة حرجة.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، فانيسا هانراهان، في مؤتمر صحفي إن الرياح العاتية ساعدت في انتشار الحريق داخل ميدان إطلاق القاذفات، بحسب تسجيلات مصورة لتصريحاتها.

وأضافت أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من دخول المنطقة التي كانت مصنفة على أنها أعلى منطقة خطر. وبالتالي انتشرت ألسنة النيران إلى أجزاء أخرى من القاعدة.

ولم يجد المحققون دليلا على أن أنابيب الغاز كان بها عطب خلال التدريب، ما يستبعد نظرية أولية أن هذا قد يكون سبب الحريق.

وتحقق السلطات في السبب وراء المضي قدما في التدريب رغم وجود احتمال وقوع حرائق غابات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكندية، نقلا عن الجيش.