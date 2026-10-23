الجامعة العربية تشدد على رفض الاعتداءات الحوثية على مطار الملك فهد وحقل شيبة النفطي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفضت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي، واستهدفت مطار الملك فهد الدولي بالدمام وحقل شيبة النفطي في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، فضلاً عن أضرار مادية بالمنشآت المستهدفة.

وأكدت الجامعة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية، وما تمثله من انتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن تكرار استهداف المطارات والمنشآت النفطية والمدنية يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، يهدد سلامة الطيران المدني وأمن الطاقة، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وجددت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي العربي.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.