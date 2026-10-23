الصين تحث شركات النفط والغاز المحلية على زيادة الإنتاج والإمدادات

كشفت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة عن عقد اجتماع مع ممثلي شركات النفط والغاز الطبيعي العاملة في البلاد يوم الخميس الماضي حيث طالبتها الإدارة ببذل أقصى جهد ممكن لزيادة إنتاجها وإمداداتها للسوق المحلية، في ظل الموقف الدولي الحاد والمعقد بالنسبة لإمدادات الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن بيان الإدارة القول إن ممثلي العديد من الشركات منها سينوبك وكنووك المملوكتان للدولة حضروا الاجتماع الذي شهد مناقشة خطط الشركات لزيادة إنتاجها واحتياطياتها من النفط والغاز الطبيعي.

تأتي تحركات الحكومة الصينية في الوقت الذي يستمر فيه اضطراب إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران المستمرة منذ 28 فبراير الماضي والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز على الخليج بدرجة كبيرة وهو المضيق الذي كانت تمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية قبل نشوب الحرب والتي كان أغلبها يتجه إلى الأسواق الآسيوية ومنها السوق الصينية.

وتعتبر الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم حاليا.