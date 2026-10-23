بوتين يبدي استعداده لاستئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس استعداده لاستئناف المحادثات الثلاثية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في أعقاب اجتماع مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وقال بوتين لبافيل زاروبين، مراسل التلفزيون الحكومي الروسي المقرب من الكرملين: "لقد اتفقنا على أننا مستعدون لاستئناف اتصالاتنا الثلاثية"، في إشارة إلى المحادثات السابقة التي شارك فيها ممثلون عن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وكان ويتكوف قد التقى ببوتين في سان بطرسبرج، بعد يوم واحد من إجرائه محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين. وفي سياق متصل، قال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين، إن المفاوضات الجديدة التي تضم موسكو وكييف وواشنطن قد تُعقد في منتصف نوفمبر .

وقال بوتين إن المحادثات ستركز على ضمان الأمن لأوكرانيا وروسيا بعد إبرام اتفاق السلام. وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى "حل نهائي"، بدلا من ترتيب مؤقت في أعقاب وقف الأعمال العدائية، مجددا استبعاده لفكرة وقف إطلاق نار.

وقال بوتين إن ويتكوف اقترح أن تتطرق المحادثات بشأن المستقبل الأمني لأوكرانيا وروسيا أيضا إلى الأمن الأوروبي، وهي فكرة أيدها من حيث المبدأ.

وقال بوتين: "سنرى كيف سيتطور الوضع خلال الأيام القليلة القادمة".

وكان بوتين، الذي أمر بالغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022، قد اتهم كييف مرارا بالرغبة في مواصلة الحرب، بينما ادعى أن موسكو لا تريد ذلك.

كما جدد ادعاءه بأن المناطق التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا ليست أراض أوكرانية.

وقال بوتين: "موقفي بشأن هذه المسألة هو، أولا وقبل كل شيء، أن هذه ليست أراضيهم، بل أراضي روسيا التاريخية".