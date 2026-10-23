قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن المطارات تستقبل أكثر من 95% من الحركة السياحية الوافدة لمصر، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على توفير مطار لاستقبال السائحين ولكن توفير منظومة طيران آمنة ومستدامة تحقق انسيابية الحركة الجوية.

ولفت خلال جلسة "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" إلى أن أي خلل يمس السلامة يؤثر مباشرة على قطاع السياحة، مشيرا إلى تأسيس بنية تشريعية تضمن أعلى إجراءات السلامة والتأمين.

وأوضح أن توفير المقاعد والركاب، تطلب إبرام وتفعيل اتفاقيات النقل الجوي بين مصر والدول الأخرى، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت في تجهيز وتحديث المجال الجوي المصري بأحدث منظومات الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات لتغطية كامل أرجائه؛ لضمان استقبال وتنظيم حركة طيران آمنة لكافة المطارات المصرية.

وأضاف أن هذه التجهيزات مكنت من استقبال عدد أكبر من الطائرات في المجال الجوي المصري، وأتاحت إجراء إعادة هيكلة شاملة للمجال الجوي.

ونوه أن إجمالي التجهيزات بلغت تكلفتها الاستثمارية حوالي 400 مليون دولار، لافتا إلى تنفيذ استثمار آخر لتطوير منظومة التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية في كل المطارات المصرية بدءا من كل نقطة تماس يمر بها الراكب لتقليص التكدسات.

وأكد أن الإجراءات شملت استحداث نظام الـ QR Code بالتعاون مع وزارة السياحة، وتطبيق نظام معلومات الركاب المسبقة، وإلغاء كارت الجوازات، واستحداث أنظمة الخدمة الذاتية الذكية، وصولا إلى استهداف تشغيل بوابات جوازات إلكترونية ذكية.