فرار مئات الإثيوبيين إلى كينيا إثر اشتباكات في بلدة حدودية

قالت جمعية الصليب الأحمر الكيني ومسئولون في الحكومة المحلية، أمس الخميس، إن مئات الإثيوبيين فروا إلى كينيا في أعقاب اندلاع قتال في بلدة مويالي الحدودية.

وأفاد سكان بأن القتال اشتعل يوم الأربعاء ولا يزال دوي أعيرة نارية مسموعا في أجزاء من البلدة على الجانب الإثيوبي من الحدود. وتقع البلدة على جانبي الحدود وتمتد أيضا إلى الأراضي الكينية.

ولم يتضح بعد سبب القتال في مناطق من البلدة الواقعة جنوب منطقة أوروميا الإثيوبية. ولم يتسن الاتصال بالمسئولين هناك حتى الآن للتعليق، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال ستانلي كاماندي، مفوض مقاطعة مارسابيت الكينية، لرويترز: "استقبلنا مئات الأشخاص من إثيوبيا، معظمهم من الأطفال والنساء".

وأضاف كاماندي: "يقيم كثيرون منهم مع أقارب لهم وأشخاص متعاطفين في عدة قرى على الجانب الكيني من مويالي".

وقالت جمعية الصليب الأحمر الكيني إنها تجري تقييما لتحديد عدد المتضررين واحتياجاتهم.

وقال إبراي جون، المسئول في الصليب الأحمر: "لا يوجد أي مخيم جاهز لاستضافة هؤلاء النازحين، لكننا سنعمل بالتأكيد على ذلك".

واندلع هذا القتال في الجانب الآخر من إثيوبيا على بعد مئات الكيلومترات من الصراع في إقليم تيجراي بشمال البلاد بين قوات الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وفي 20 سبتمبر الماضي، أعلنت سبع جماعات معارضة لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" وجماعة "فانو" في أمهرة و"جيش تحرير أورومو"، عن تحالف يهدف إلى الإطاحة بالسلطة الحاكمة في أديس أبابا.