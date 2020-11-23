إقبال الناخبين على لجان أسوان في جولة الإعادة لانتخابات النواب

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسوان، إقبال متزايد فى الفترة المسائية من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة قبل إغلاق لجان الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات النواب.



وتوافد الناخبين، على لجان مدينة إدفو شمال المحافظة، واصطفافهم فى طوابير للإدلاء بأصواتهم.



كما شهدت لجان مدن كوم أمبو ونصر النوبة، إقبال من الناخبين.



ويبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية بأسوان، 373 لجنة، تستقبل نحو مليون و39 ألف و51 ناخب وناخبة، بينما يتم تقسيم الدوائر بالمحافظة فى انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020 ، على النحو التالى: مخصص لها 5 مقاعد فردى ومقسمة إلى 4 دوائر هى: الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، ومكوناتها الإدارية مراكز أسوان، ودراو، وأقسام أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، وعدد المقاعد بها 2 ، والدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو، ومكوناتها الإدارية مركز كوم أمبو، وعدد المقاعد 1 ، والدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، ومكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة، وعدد المقاعد 1 ، والدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو، ومكوناتها الإدارية مركز إدفو، وعدد المقاعد 1 .