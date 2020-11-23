وزير النقل للمواطنين: استحملونا شوية هتلاقوا سكك حديد آمنة ونظيفة

الوزير: لا يوجد سائق يتعاطى المخدرات في السكك الحديد اليوم





قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مصر تتجه لتطوير قطاعات وتكنولوجيا النقل، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع منظومة الإشارات الإلكترونية، ضمن فاعليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الوزارة كان من الممكن أن تتفق مع الشركات لتطوير السكك الحديد في خمس سنوات، منوهًا إلى أن الأمر سيؤدي إلى إيقاف حركتها.

وذكر أن الوزارة قررت العمل بالتوازي في تطوير المزلقان والسكة والإشارات والكابلات، قائلًا إن ميكنة الإشارات يساهم في عملها بشكل أوتوماتيكي، وبالتالي تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن الخطأ البشري.

وتابع وزير النقل: «معنا البنك الدولي يتابع دقيقة بدقيقة كيفية صرف النقود والتفتيش على الخامات»، لافتًا إلى الانتهاء من منظومة ميكنة الإشارات بخط «بنها - الزقازيق» في سبتمبر/ أكتوبر لعام 2021.

ولفت إلى الانتهاء من ميكنة منظومة الإشارات بشكل كامل في خط «الإسكندرية - القاهرة» بحلول 30 يونيو لعام 2021، متوجهًا برسالة للمواطنين: «يستحملونا شوية هيلاقوا سكك حديد آمنة ونظيفة، وربنا يسهل ومتحصلش حوادث، نتعاون مع أكبر شركات في العالم، ومش شركة من تحت بير السلم»، وفقًا لتعبيره.

وأكد أن الوزارة تقف إلى جانب سائقي قطارات السكك الحديد وتساعدهم، مستطردًا: «بجانبهم ونساعدهم طالما شغال ومحترم، ولا يوجد سائق يتعاطى المخدرات في السكك الحديد اليوم».