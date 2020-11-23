وزير النقل: الرئيس طلب زيادة نسبة المكون المحلي بالأتوبيسات العاملة بالغاز والكهرباء

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة استعرضت مجموعة من الأتوبيسات والميكروباصات تعمل بالغاز والكهرباء، في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا، لافتًا إلى أنها تنتج بأيادٍ مصرية.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن نسبة المكون المحلي في هذه المركبات تصل إلى 65%، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب بزيادة نسبة المكون المحلي.

ولفت إلى الاتفاق مع أربع شركات وطنية مصرية، لإنتاج أتوبيسات وسيارات الميني باص تعمل بالغاز، قائلًا إن الرئيس وجه بأن تكون كل وسائل النقل في العاصمة الإدارية حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة.

وأشار وزير النقل إلى تنفيذ مشروعات جديدة في مجال القطار الكهربائي الخفيف، مضيفًا: «لأول مرة تحالف مصري مع بنوك مصرية ينفذ ويشغل ويدير ثم ينقل للدولة بعد 15 عامًا».

وبدأت، صباح اليوم الأحد، فاعليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «كايروا آى سى تى 2020»، بمشاركة عد من الوزارات والهيئات والشركات المحلية والعربية والعالمية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة السابعة على التوالي.