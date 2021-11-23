"الاضطراب العاطفي الموسمي" هو نوع من الاكتئاب يُعتقد أنه ناتج عن تغير الفصول، وعادة ما تبدأ أعراضه في التفاقم مع حلول الخريف، لتصل ذروته خلال أشهر الشتاء.

وتتشابه أعراض "الاضطراب العاطفي الموسمي" مع أنواع الاكتئاب الأخرى، بما في ذلك الشعور باليأس، وقلة التركيز، والانسحاب الاجتماعي، والإرهاق.

وتشمل علاجات اضطراب القلق الاجتماعي، الأدوية، والعلاج بالكلام، والتمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي.

ونشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من النصائح الغذائية للتخفيف من كآبة الشتاء.

• البروتينات الخالية من الدهون

تحتوي البروتينات الخالية من الدهون على الكثير من الأحماض الأمينية، التي قد تؤثر بشكل إيجابي على المزاج، وتعد أيضا مصدرا رائعا للطاقة، وهو شيء يحتاجه الأشخاص للمساعدة في التغلب على التعب، لذلك يعتبر السلمون مصدرا جيدا للبروتينات الخالية من الدهون، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3.

• أحماض أوميجا 3 الدهنية

تم الإشادة بأحماض أوميجا 3 الدهنية لفوائدها الصحية، بما في ذلك التأثير المحتمل على المزاج، حيث وجدت دراسة واحدة من جامعة بيتسبرج أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من أحماض أوميجا 3 الدهنية، كانوا أقل عرضة للإصابة بأعراض متوسطة أو خفيفة للاكتئاب.

ومن المصادر التي تحتوي على أعلى مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية: بذور الكتان، والجوز، والسلمون.

• التوت

يؤدي التوتر إلى تفاقم أعراض الاكتئاب وإرهاق الجسم، لذلك يمكن أن يساعد التوت الأزرق والفراولة على منع إفراز هرمون الكورتيزول، الذي تفرزه الغدة الكظرية خلال المواقف العصيبة، حيث يتجه الكورتيزول نحو الحُصين، وهو جزء كبير من الدماغ يخزن الذكريات ويوفر الاستجابات العاطفية.

• حمض الفوليك

هناك بعض الأدلة على أن الجسم يستخدم حمض الفوليك لإنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يؤثر على الحالة المزاجية، ويمكن الحصول على كميات عالية منه في الخضروات الورقية، ودقيق الشوفان، وبذور عباد الشمس، والبرتقال، والعدس، والبازلاء، وفول الصويا.

• فيتامين ب 12

ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين B-12 في الدم بالاكتئاب، لكن لا يمكن للباحثين العثور على دليل قاطع على سبب ذلك.

وتشمل المصادر الغذائية لفيتامين ب 12: اللحم البقري الخالي من الدهن، والمحار، وسرطان البحر، والسلمون البري، والبيض، والجبن، والزبادي، والحليب.

• فيتامين د

يُعرف فيتامين د باسم "فيتامين أشعة الشمس"، وذلك لأن الجسم يمكن أن يصنعه باستخدام الكوليسترول وامتصاص أشعة الشمس الطبيعية، وقد يتحسن المزاج مع أقل من 10 دقائق من التعرض للشمس.

لذلك يعتبر العلاج بالضوء مهما للاضطراب العاطفي الموسمي، ويمكن للجسم أيضًا امتصاص فيتامين (د) من خلال الطعام، حيث تشمل مصادر الغذاء التي تحتوي على فيتامين (د): الحليب، وصفار البيض، والفطر، والأسماك التي تحتوي على عظام، ويمكن أيضًا الحصول عليه في شكل مكمل غذائي.

• الشوكولاته الداكنة

لطالما كانت الشوكولاته طريقة لذيذة وجيدة لعلاج الاكتئاب، حيث تم إعطاء المشاركين في إحدى الدراسات، مشروب مختلط من الشوكولاته الداكنة يوميًا لمدة شهر، وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في الحالة المزاجية، وربطها الباحثون بمحتوى عال من مادة البوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة.

• الموز

يحتوي الموز على مادة التربتوفان، بالإضافة إلى ذلك فإن الكربوهيدرات من السكريات الطبيعية والبوتاسيوم في الموز تساعد في تغذية العقل، ويمكن أن يساعد المغنيسيوم الموجود أيضًا في الموز على تحسين النوم والحد من القلق، وهما من أعراض الاكتئاب الموسمي.