الشرطة الإسرائيلية: «حزب الله» يقوم بتسليح العرب داخل إسرائيل

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اتهمت الشرطة الإسرائيلية "حزب الله" اللبناني بزيادة تهريب الأسلحة إلى إسرائيل لتسليح المجتمع العربي داخل الحدود الإسرائيلية.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن الشرطة أنها رصدت زيادة في تهريب الأسلحة إلى إسرائيل بنسبة 100%، مصدرها "حزب الله".

واتهمت الشرطة الإسرائيلية "حزب الله" بمحاولة "إغراق" إسرائيل بأسلحة نوعية حيث ازداد عدد محاولات تهريب الأسلحة من لبنان والأردن.

وصادرت وحدة التحقيق والاستخبارات في المنطقة الشمالية 140 مسدسا و20 بندقية آلية منذ بداية العام، ورجحت تسلل أسلحة أكثر إلى إسرائيل عبر الحدود.

وحسب المعلومات الاستخباراتية، فإن الأسلحة تأتي إلى الجماعات الإجرامية في القطاع العربي داخل إسرائيل.

وقال رئيس شعبة الاستخبارات في الوحدة المذكورة في حديث للقناة الـ12، إن "حزب الله" مسؤول عن 95% من عمليات التهريب من لبنان، مضيفا أن الحزب "غير استراتيجيته" وانتقل من تهريب المخدرات إلى تهريب الأسلحة، لضمان "الأعداد الكافية من الأسلحة ليستخدمها العرب في الأنشطة الإرهابية المعادية عندما تنفجر الأوضاع".