بريطانيا تجدد تأكيد عدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس والتزامها بحل الدولتين

جددت بريطانيا التأكيد على قرارها بعدم نقل سفارتها من تل أبيب إلى "القدس" والتزامها بحل الدولتين.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر،عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء لبحث آخر المُستجدات والتطورات السياسية.

وطالب اشتية، بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني من القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية والتوسع الاستيطاني، وكافة الإجراءات الأحادية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لإسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة.

كما بحث اشتية مع كورنر أهمية تعزيز التعاون المُشترك مع بريطانيا، وعقد جلسات مشاورات سياسية واقتصادية بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة في قضايا التجارة والاقتصاد.