التموين: وصلنا لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90% والأزمة ستنتهي نهائيا خلال أسبوع

قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن مصر وصلت لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة ٩٠٪.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن موسمي قصب السكر والبنجر سيكونان في شهري يناير وفبراير من العام المقبل، ذاكرا أن استهلاك السكر 3.2 طن، والإنتاج 2,8 طن ومن ثم الفجوة 400 ألف طن.

وأضاف أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر هي الفترة التي يجري فيها الاستيراد أو الشراء من القطاع الخاص، مشددا على أن منظومة التموين ثابتة ولم يحدث بها أي تغيير فلم يتجاوز سعر السكر الـ12,7 جنيه.

وأرجع السبب في أزمة السكر خلال الفترة الأخيرة، إلى قلة المعروض من القطاع الخاص في الأسواق، نظرا لارتفاع سعر طن السكر ٨٠٠ دولار، الأمر الذي أدى إلى تقليل المعروض لأن القطاع الخاص لم يستورد الكمية المطلوبة.

وأشار إلى إصدار وزير التموين، قرار على الفور بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا، ولمدة شهرين بسعر 24 ألف جنيه للطن لشركات التجارة والتوزيع، وبدورهم يوزعون السكر على السلاسل التجارية والشوادر المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.

وأفاد بأنه جرى طرح السكر بسعر ٢٧ جنيها في الشوادر، والسلاسل الغذائية ومنافذ بيع وزارة التموين، وإتاحة السكر للصناعات الغذائية التي من شأنها رفع السكر في السوق الموازي، مؤكدا أن أزمة السكر ستنتهي نهائيا خلال أسبوع.